وزير التعليم العالي ينتدب أحمد الصباغ مستشارا له للتعليم التكنولوجي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بانتداب الدكتور أحمد منيب الصباغ، وكيل كلية الهندسة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة عين شمس، مستشارًا للوزير للتعليم الفني والتكنولوجي.

وزارة التعليم العالي

جدير بالذكر أن أحمد الصباغ حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية عام 2010، وجائزة أفضل بحث تطبيقي فى مجال الألياف الطبيعية فى المؤتمر الدولي بالبرتغال ICNF2015، ومدرج اسمه ضمن قائمة ستانفورد للعلماء المميزين عن عامي 2022، 2021، فضلًا عن توليه منصب أمين لجنة القطاع التكنولوجى بالمجلس الأعلى للجامعات، ومشاركته كمقرر لجنة المجال الهندسى في إعداد لوائح وإنشاء معامل كليات الهندسة بالجامعات الأهلية.

كما حصل على جائزة الدولة في الابتكار للعلماء الشباب عام 2010، وجائزة عين شمس العلمية عام 2011، وزمالة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD عام 2006، فضلًا عن مشاركته فى عدد كبير من المشروعات البحثية داخل وخارج مصر، والباحث الرئيسي في عدد آخر من المشروعات البحثية، وعضويته بعدد من المجلات العلمية المحلية والدولية.