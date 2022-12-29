جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023.. «النتيجة بدون درجات»

أعلنت ديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023، المقررة يوم الإثنين 9 يناير المقبل، مشيرة إلى أن الامتحانات ستبدأ بمادة اللغة العربية، وفقا للقرار الوزاري 316 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل والقرار 176لسنة 2022.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في بيان، انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي، وفقاً لجدول الامتحانات يوم 14 يناير 2023.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مواعيد جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 وهي كالتالي:-

- يوم الإثنين 9 يناير 2022، امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 10 يناير 2023، امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف ومادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف وict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس 12 يناير 2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 14 يناير 2023، امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة نصف.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي دون درجات.. بالألوان

ووفقاً للقرار الوزاري، بشأن تقييم الصف الخامس الابتدائي، تعلن النتيجة دون درجات في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات وهي كالتالي:-

- من 85 إلى 100 يحصل على اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة.

-من 65 لأقل من 85 يحصل على اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة.

- من 50 لأقل من 65 يحصل على اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم.

- من 1 لأقل من 50 اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم.