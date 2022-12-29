مجلس جامعة سوهاج يوافق على تفعيل برامج دراسية جديدة بكلية الآداب

ترأس الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم 188 لشهر ديسمبر، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

برامج دراسية جديدة

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الجلسة تضمنت عدة قرارات من أهمها الموافقة على تفعيل برنامجي اللغتين الانجليزية والفرنسية والترجمة التركية والفارسية بكلية الآداب خاص بمصروفات، وتمت الموافقة عليهما بالقرار الوزاري رقم 4440، كما تمت الموافقة علي تعديل لائحة برنامج الزراعات المحمية بكلية الزراعة برنامج خاص بمصروفات لطلاب مرحلة البكالوريوس، بناء علي توصية لجنة قطاع العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن المجلس وافق على اقتراح مجلس إدارة اللجنة الفرعية العليا لبرنامج الطب التكاملي بكلية الطب بشأن تعديل اللائحة الداخلية مرحلة البكالوريوس (5+2) بنظام النقاط المعتمد بالكلية علي طلاب البرنامج، إلى جانب اعتماد اللائحة المالية والإدارية للبرنامج، كما ناقش المجلس مشاركة الجامعة بملتقى ومعرض التعليم العالي الثالث والذي سيقام في الفترة من 23 يناير حتى 1 فبراير 2023.

إصدار مجلة لشباب الباحثين

وأضاف «عبد الخالق»، أن المجلس وافق أيضاً على اقتراح مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث بإصدار مجلة شباب الباحثين كل شهرين اعتباراً من أبريل المقبل، نظراً لكثرة اعداد الباحثين الذين يرغبون النشر بالمجلة، علماً بأنها كانت مجلة ربع سنوية، كما وافق علي اقتراح مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لإقامة مؤتمر بعنوان «الجامعات وتحديات الاستدامة والتغيرات المناخية في ظل الجمهورية الجديدة».

ووافق المجلس على تعيين 6 من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والطب البشري والطب البيطري في وظيفة «أستاذ»، و5 بكليات الطب والعلوم والصيدلة في ظيفة «أستاذ مساعد»، و11 بكليات العلوم والاداب والطب والهندسة في وظيفة «مدرس»، إضافة إلى منح درجة الدكتوراه لـ14 عضوا بكليات التربية، والآداب، والطب، والزراعة، والآثار، ومنح درجة الماجستير لـ17 بكليات التربية، والعلوم، والطب البشري، والآداب، والآثار، والتربية الرياضية.