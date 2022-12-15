«القومي لحقوق الإنسان» يستقبل طلاب كلية الآداب جامعة القاهرة

التقت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام، مع طلاب جامعة القاهرة كلية آداب قسم اجتماع، بحضور باحثي المجلس، في إطار جهود المجلس، لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتحفيز الشباب على المشاركة في الشأن العام، وأهمية بناء القدرات وإعداد الكوادر الشابة في مجال حقوق الإنسان، وإيمانا من المجلس بأهمية دعم تلك الكوادر، وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم في هذا المجال.

اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان

شارك في اللقاء 25 طالبة، إذ جرى التعرف على اختصاصات المجلس وآليات استقبال الشكاوى، وكيفية التعامل معها، ومناقشة أهم القضايا التي تشغل المجتمع مثل حقوق المرأة والطفل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

واستعرضت «خطاب» الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهم بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تمثل الاستراتيجية نقلة نوعية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأن للجامعة دورا مهما في نشر الوعي، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وصدر مؤخرا تقرير عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «عام من التنفيذ».

قضايا حقوق الإنسان

أكدت مشيرة خطاب أهمية إلمام الشباب بقضايا حقوق الإنسان، توطئة للقيام بالدور المنوط بهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان، باعتبارها أحد أركان المجتمع ودعائم الجمهورية الجديدة، واهتماما بقضايا الوطن.

وأشاد الأمين العام بوعي وثقافة الطلاب وإدراكهم لقضايا وطنهم، من خلال طرحهم لمختلف القضايا ذات التأثير المباشر على حقوق الإنسان، والموضوعات التي تمس الشباب مثل التحرش والتنمر وغيرهما.

ودار نقاش مفتوح وحوار بين طلاب الجامعة وقيادات المجلس، حول قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة، وطبيعة عمل المجلس القومي.

يأتي هذا اللقاء استكمالا للقاءات المجلس مع طلاب الجامعات المصرية، مثل «جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة سوهاج، وجامعة نيو جيزة».