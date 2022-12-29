رئيس هيئة قصور الثقافة: هناك 4 مواقع جاهزة للافتتاح وتدخل الخدمة قريبا

قال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة انتهت من أعمال تطوير وصيانة قصر ثقافة روض الفرج، تمهيدًا لافتتاحها ويدخل الخدمة قريبا، ضمن المشروعات الإنشائية للوزارة، من أجل تقديم الخدمات الثقافية للجمهور مجانا، إيمانا من الوزارة بأن الثقافة حق لكل مواطن.

وأضاف هشام عطوة في تصريحات لـ«الوطن»: «انتهينا من أعمال تطوير قصر ثقافة نجع حمادي في قنا، قصر روض الفرج، وقصر ثقافة ببا في بني سويف، وقصر ثقافة المستقبل بـ15 مايو»، مشيرا إلى العمل بالتوازي في مواقع الهيئة، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت، وتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

أنشطة قصور الثقافة في المدارس

وأشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى استمرار تقديم العروض الثقافية والفنية في المدارس، في إطار تفعيل برتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني، لإتاحة الأنشطة بالمدارس من خلال تخصيص يوما ثقافيا أسبوعيا بالمدارس؛ إذ جرى تقديم 1130 نشاطًا متنوعًا داخل 940 مدرسة ب 27 محافظة.

كما بلغ عدد الأنشطة التي نفذتها 1733، بإجمالي عدد مستفيدين 153150 في 68 قرية، داخل محافظات «أسيوط، قنا، الفيوم، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة، الجيزة»، وجرى تنفيذ 600 نشاط ثقافى بمحافظات: «القليوبية، الجيزة، أسيوط، الشرقية، الأقصر»، من 24 يوليو حتى 24 سبتمبر 2022.