بعد المبادرة الرئاسية.. تفاصيل التعديل المقترح لمواعيد الوحدات الصحية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تعديل مقترح لمواعيد عمل وحدات الرعاية الصحية الأولية، بعد التطوير المقترح ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية.

وقال وزير الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، إنّ فترة تقديم الخدمات الأساسية في وحدات الرعاية الصحية الأولية من 8 صباحًا حتى 2 عصرا، وتتضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، والمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، وخدمة طبيب الأسرة.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنّه في الفترة من 2 مساءً حتى 6 مساءً، ستقدم وحدات الرعاية الصحية الأولية العيادات التخصصية، مثل الأطفال والباطنة، والنساء والتوليد، والجلدية.

وأوضح أنّه اعتباراً من الساعة 6 مساء حتى 8 صباحًا، ستقدم وحدات الرعاية الصحية الأولية، خدمات الطوارئ في المنشآت التي تعمل بنظام 24 ساعة، لافتا إلى أنّه سيتم تقديم خدمة الزيارات المنزلية «بالمنزل نرعاك»، والتي ستقدم يومين أسبوعيًا لكبار السن وذوي الهمم.