وزير الصحة: الدولة بدأت الاستعداد لإنتاج الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام

قال خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن وزارة الصحة تقوم بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية في مجال الدواء، إذ إن مصر تنتج كما كبيرا جدًا من الأدوية تصل إلى نحو 90%، مما يستهلكه المصريين من الأدوية العادية، مشيرا إلى أنّ التحدي الكبير الذي يواجه الدولة المصرية يكمن في إنتاج الأدوية البيولوجية، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، وهو ما تبذل به الدولة العديد من الجهود.

الدولة المصرية حققت العديد من النجاحات في إنتاج أدوية كثيرة

وأضاف عبدالغفار، في إجابته خلال المؤتمر الصحفي، أنّ الأدوية البيولوجية هي الأدوية التي تستوردها مصر من الخارج ومنها على سبيل المثال كأدوية الأورام وغيرها، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية حققت العديد من النجاحات في إنتاج أدوية كثيرة كأدوية السكر على سبيل المثال، إضافة إلى كل الأدوية التقليدية.

وأوضح وزير الصحة أنّ مصر تصدّر العديد من الأدوية المصرية في أسواق عالمية، وليس فقط في أفريقيا، إنما في العديد من الدول، منوهًا بأن مصر مؤخرًا قامت بتصدير الأدوية لدولة كوبا، والتي بدأت بتسجيل بعض الأدوية المصرية، إضافة إلى التعاون مع الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن الدول الأفريقية والأوروبية.

دخول مصر في الصناعات المتقدمة كإنتاج أدوية الأورام

وأشار عبدالغفار إلى أنّ دخول مصر في الصناعات المتقدمة كتصنيع اللقاحات بنظام الحامض الرسولي، أو من الأدوية البيولوجية أو أدوية الأورام بدأ التجهيز له، إذ إنّ المصانع المصرية بدأت بالفعل في الإستعداد لبدء هذا العمل المهم الذي سيوفر على خزينة الدولة الكثير من الإرهاق الخاص بإستيراد هذه الأدوية.