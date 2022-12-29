تفاصيل مراحل تطبيق المبادرة الرئاسية لدعم خدمات الوحدات الصحية.. تنفذ على 3 مراحل

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل المراحل المقترحة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وقال وزير الصحية والسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، إنّ المبادرة الرئاسية تضم 4942 وحدة رعاية صحية أولية منتشرة في جميع محافظات الجمهورية على 3 مراحل، تنتهي في عام 2024.

وأضاف «عبدالغفار»، أنّ المرحلة الأولى تضم 251 منشأة في كل إدارة صحية بـ21 محافظة وتنتهي في أول يونيو 2023، والمرحلة الثانية تضم 1004 منشأة في 21 محافظة، وتنتهي في 7 ديسمبر 2023.

ولفت إلى أنّ المرحلة الثالثة تستهدف الانتهاء من تطوير 4932 منشأة رعاية صحية أولية في 21 محافظة بحلول 2024.