بنك ألماني: سعر أوقية الفضة قد يصل في نهاية 2023 لحوالي 25 دولارا

يتوقع الاقتصاديون في Commerzbank أن يتمتع معدن الفضة بوضع مناسب في السوق العام المقبل، وينتهي عام 2023 عند 25 دولارًا للأوقية.

رفع أسعار الفائدة الأمريكية

بحسب تقرير لـ«البنك الألماني»: «من المتوقع أن يسجل الطلب الصناعي مستوى قياسيًا، يجب أن تستفيد الفضة أيضًا من نهاية رفع أسعار الفائدة الفيدرالية والمضاربة على تخفيضات أسعار الفائدة التي ستبدأ بعد ذلك العام المقبل.»

25 دولارا بنهاية 2023

أضاف التقرير: «مع تخفيف قيود كورونا في الصين، يجب أن يتلقى الطلب على الفضة دفعة أخرى، حيث أن الصين هي أكبر مستهلك للفضة، ونعتقد أن الفضة يمكن أن تقاوم الذهب. نتوقع مستوى سعر يبلغ 23 دولارًا في منتصف العام وزيادة في الأسعار إلى 25 دولارًا بحلول نهاية عام 2023.»

أعلى مستوى في 8 شهور

وارتفعت العقود الآجلة للفضة إلى ما بعد 24 دولارًا للأوقية في أواخر ديسمبر الجاري، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر ومن المقرر أن تغلق العام على ارتفاع بنسبة 3%، مدعومة بانخفاض الدولار والمخاوف بشأن الإمدادات التي تلوح في الأفق.

انخفاض مخزون سوق لندن

ارتفعت أصول السبائك بما يكفي لتكون في طريقها لتحقيق مكاسب سنوية بعد أن رفع بنك اليابان الحد الأعلى لعوائد السندات لأجل 10 سنوات، مما ضغط على الدولار، كما دعمت مخاوف النقص الأسعار، حيث انخفضت مخزونات مخزونات هيئة سوق السبائك في لندن للشهر العاشر على التوالي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 27.1 ألف طن في نوفمبر.