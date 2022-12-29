انخفاض أسعار الفضة اليوم.. وعيار 999 بـ18.74 جنيه

تواصل أسعار الفضة انخفاضها اليوم في مصر، حيث سجلت الأونصة 584.055 جنيه، ما يساوي 23.640 دولار، وفيما يلي عرضا لأسعار الفضة اليوم، ومنها سعر عيار 925، الذي سجل 17.35 جنيه مقابل 17.45 جنيه أمس، وفق ما كشف عنه صباح اليوم موقع «جولد برايس»، المتخصص في إعلان أسعار الفضة والذهب يوميا.

أسعار الفضة اليوم

انخفضت أسعار الفضة اليوم في مصر، ومنها سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر، كما يلي:

- أونصة الفضة بـ584.055 جنيه بما يساوي 23.640 دولار.

- الفضة النقية عيار 999 بـ18.74 جنيه بما يعادل 0.76 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بـ17.97 جنيه يما يعادل نحو 0.73 دولار.

- الفضة الإسترليني عيار 925 بسعر يصل إلى 17.35 جنيه بما يعادل نحو 0.70 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بـ16.88 جنيه بما يعادل نحو 0.68 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بسعر يصل إلى جنيه 15.01 بما يعادل نحو 0.61 دولار.

- فضة عيار 880 بسعر يصل إلى 16.51 جنيه بما يعادل 0.67 دولار.

- سعر جرام الفضة اليوم بـ24.97 جنيه بما يعادل 1.01 دولار.

- سبيكة الفضة 50 جراما بـ1,234.64 جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2,459.90 جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو بـ22,533.40 جنيه.