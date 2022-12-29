إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة في بولندا بسبب الأزمة الأوكرانية

قررت سلطات العاصمة البولندية وارسو إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة بسبب مشكلات مالية والأزمة في أوكرانيا.

وأكدت السلطات في بولندا أنّها لن تنظم أي احتفالات في الأماكن المفتوحة ليلة رأس السنة الجديدة هذا العام بسبب مشكلات مالية والأزمة في أوكرانيا.

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس مدينة وارسو مونيكا بوث عن القرار، وقالت لوكالة الأنباء البولندية الرسمية «باب»، اليوم: «لن ننظم حدث ليلة رأس السنة الجديدة هذا العام، هناك أزمة طاقة وأول مجال يتأثر بخفض الإنفاق هو الترفيه».

وأضافت بوث أنه بالإضافة إلى نقص التمويل، كان قرار وارسو مدفوعا «بالوضع في أوكرانيا»، وقالت: «هناك أزمة تجري خارج حدودنا الشرقية، في أوكرانيا، ويموت المدنيون هناك كل يوم، وبالتالي الآن ليس الجو المناسب لتنظيم مثل هذه الأحداث الخاصة والمبهجة».

كان مجلس مدينة وارسو أصدر في وقت سابق من هذا الشهر مناشدة للسكان بعدم استخدام الألعاب النارية في 31 ديسمبر.