«الصحة»: تطوير 4942 منشأة رعاية أولية ضمن المبادرة الرئاسية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل التدخلات التي ستنفذها الدولة لتطوير الوحدات والمراكز الصحية، لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، حيث يبلغ عدد المنشآت الرعاية الأولية المستفيدة من مبادرة رئيس الجمهورية قرابة 4942 منشأة رعاية أولية، هي الوحدات في المحافظات التي لم يبدأ فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد.

وقال وزير الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، إنّ المبادرة تتضمن 6 تدخلات رئيسية، بداية من تطوير ورفع كفاءة الإنشاءات، والعمل على بنية تحتية معلوماتية عبر التحول الرقمي.

وأضاف «عبدالغفار»، أنّ المبادرة ستتضمن أيضاً بناء قدرات الطواقم الطبية، وتحسين الخدمات الحالية، واستحداث خدمات صحية جديدة، وتحفيز الطواقم الطبية ومقدمي الخدمة.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أنّ خطة تطوير خدمات الرعاية الأولية ستتضمن إضافة خدمات جديدة مثل طبيب الأسرة، وعيادات تخصصية بمقابل مناسب، وزيارات منزلية «بالمنزل نرعاك» لذوي الهمم وكبار السن.

ولفت إلى أنّ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية ستتضمن مد ساعات العمل الرسمية، مثل مد ساعات العمل إلى 6 مساءًا عبر عيادات تخصصية بمقابل مناسب، مع تقديم خدمات الطوارئ 24 ساعة في بعض المنشآت.