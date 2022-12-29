وزير الصحة: 6 مليارات جنيه سنويا تكلفة تطوير الرعاية الأولية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ مبادرة دعم خدمات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية، ستكلف الدولة 6 مليارات جنيه سنويا، مشددًا على أنه عند اكتمال هذه الخدمات ستحقق نقلة كبيرة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث يتم العمل في المرحلة الاولى على 251 منشأة صحية ما بين وحدة ومركز، وموعدها سيكون أول يناير، وفي أقل من يومين سيتم البدء في هذا المشروع القومي الضخم.

تطوير 5000 وحدة رعاية أساسية

وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي: «بداية من 1 يوليو سيصل هذا العدد إلى 1004 منشآت صحية في 21 محافظة حتى نهاية 2023، وفي عام 2024 سنستكمل تطوير 5000 وحدة رعاية أساسية، ومدة هذا المشروع ستكون سنتين، تبدأ خلال أيام لتحقيق عوائد هامة جدا في المجال الصحي على مستوى مصر».

منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام التكافلي

وتابع، أن منظومة التأمين الصحي الشامل قائمة على النظام التكافلي، بمعى أن هناك مواطن لديه اشتراكات ويمكنه تحمل جزء من تكلفة العلاج، وهناك آخر لا يعمل في القطاع العام أو الخاص، وبالتالي فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار إلى إنشائ صندوق حتى تكون هناك استدامة في الصرف، حيث تعتمد منظومة التأمين الصحي الشامل على الرعاية الأولية ثم المستوى الثاني ثم المستوى الثالث، ولا يجوز للمواطن أن يذهب إلى المستشفى دون إحالة من منظومة الرعاية الأساسية، وبالتالي يتم إعداد محافظات الجمهورية وتدريب المنظومة الصحية على التعامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.