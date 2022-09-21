تأجيل أولى جلسات محاكمة مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان لـ28 سبتمبر

قررت محكمة جنح السلام المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، تأجيل أولى جلسات محاكمة الدكتور مبروك عطية في البلاغ المقدم ضده من المحامي نجيب جبرائيل لاتهامه بازدراء الدين المسيحي والإسلامي، بعد سخريته من السيد المسيح، لـ28 سبتمبر للحكم.

جنحة مباشرة ضد مبروك عطية

كان المحامي نجيب جبرائيل، قد أقام جنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية بعد سخريته من الدين المسيحي ووصفه السيد المسيح بألفاظ تحمل السخرية بعبارة «لا السيد المسيح ولا السيد المريخ»، مؤكّدًا أنَّ عطية توفر لديه القصد الجنائي، وأنَّ أحدًا لن يقبل أن يكون هناك دعابة أو هزار في الأديان.

بلاغ بتهمة ازدراء الأديان

وقال «جبرائيل» في البلاغ المُقدم ضد مبروك عطية، أنَّه كان قاصدًا أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، وأيضًا الديانة الإسلامية كونهما اجتمعا على تكريم المسيح ووصفه بكل تقدير وكرامة، ومن هنا توفر القصد الجنائي.