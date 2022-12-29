صدور رواية «سنوات الجري في المكان» لـ نورا ناجي.. سيرة استثائية للحواس

أصدرت دار الشروق، اليوم الخميس 29 من ديسمبر 2022، رواية «سنوات الجري في المكان» للروائية نورا ناجي، وهي الرواية الثالثة لناجي مع الدار بعد روايتي «أطياف كاميليا» و«بنات الباشا».

رواية سنوات الجري في المكان

تقدم نورا ناجي في روايتها الجديدة، سيرة استثنائية للحواس، مـن الرؤية إلى اللمس، ومن التذوق إلى الشم إلى السمع، على شرف ثورةٍ طمحت في الذهاب بعيدًا إلى ما بعد السماء، غير أنها اكتفت بساقيْن مغروستيْن فيما تحت الأرض، قانعةً بالجري في المكان.

وما بين ثورة ووباء، يحاول خمسة فنانين التقدم للأمام لكنهم يكتشفون أن حياتهم قد توقفت بعد فقدان أحدهم في الميدان، يفقدون حواسهم فيحاولون استعادتها بالتمسك بالفن والحب والتفاصيل الصغيرة التي تُشكل الحياة، شخصياتٌ خلقها «واقع يناير»، تشبثت بحلم تحويل مأزق الوجود إلى فن، ومنعطف الثورة إلى أغنية.

صنعت نورا ناجي «رواية نصوص»، فحضرت اللوحة والمسرحية، يوميات الحياة وهلوسات الحلم، فضلًا عن الرواية داخل الرواية، بنص روائي يتجاوز تقنيات السرد التقليدية إلى رحابة التجريب.

من هي نورا ناجي؟

نورا ناجي روائية مصرية، من مواليد طنطا سنة 1987، تخرجت في كلية الفنون الجميلة - قسم هندسة الديكور، وصدرت لها أربع روايات «بانا» عام 2014، و«الجدار» عام 2016، و«بنات الباشا» عام 2017 التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس فرع شباب الأدباء 2018، و«أطياف كاميليا» عام 2020 التي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس والفائزة بجائزة يحيى حقي، وفي عام 2020 صدر لها كتاب «الكاتبات والوحدة»، وبعده صدرت مجموعتها القصصية الأولى «مثل الأفلام الساذجة» عام 2021، كما ساهمت في ترجمة كتابين للأطفال وهما: «هل يمكننا مساعدة الأشجار؟»، و«هل يمكننا مساعدة النحل؟» عام 2022.