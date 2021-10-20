توقعات بطرح وحدات دار مصر بمدينة الشروق بـ8730 جنيها للمتر

أعلن المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن مشروع دار مصر بمدينة الشروق، يقع بطريق الشباب، أمام نادي «جرين هيلز» موضحًا أن المشروع عبارة عن كمبوند متكامل الخدمات، من بوابات وأمن وأسوار، ويتكون المشروع من عدد 4032 وحدة سكنية، وجميع العمارات عبارة عن أرضي، و 5 أدوار متكررة، والعمارة تتكون من 24 وحدة سكنية.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مساحات الوحدات تبدأ من 100 متر مربع، وتصل إلى 150 متر مربع، وجميع العمارات بها أسانسير، وبعض وحدات الدور الأرضي تضم حديقة بمقابل مادي يحدده جهاز المدينة «حق انتفاع» وجميع الوحدات لها حصة في الأرض.

توقعات بطرح وحدات دار مصر بمدينة الشروق ب8730 جنيها للمتر

وأوضحت مصادر مطلعة بجهاز مدينة الشروق، أن الوحدات السكنية الجديدة الجاري طرحها قد تكون وحدات مسحوبة من حاجزين بسبب عدم سداد الأقساط أو عدم استلام، وقد يكون الحاجز أعاد الوحدة للجهاز منذ زمن لأسباب أخرى تتعلق بمواعيد التسليم، مشيرة إلى أن الوحدات التي سيتم طرحها في المشروع جاهزة للسكن، حيث أصبح المشروع آهل بالسكان من عدة سنوات.

وتوقعت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يصل سعر المتر المتوقع طرحه 8730 جنيهًا، نظرًا لقلة أعداد الوحدات السكنية المتاحة للطرح، ونظرًا لتمتع المشروع بوجود جميع الخدمات فيه، ومن المتوقع أن يتم طرح وحدات مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة» مطلع نوفمبر القادم، على أن تتمتع بعض الوحدات بمباراة التمويل العقاري الجديدة الـ 3% لمدة 30 سنة.

معظم الوحدات تتمتع بمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 %

يذكر أنه مع بداية طرح المشروع خلال نوفمبر 2014، تم طرح المرحلة الأولى من مشروع دار مصر، وكان نصيب مدينة الشروق من الطرح «2808» وحدة سكنية، بنظام القرعة العلنية، وكان سعر المتر 3100 جنيها، وكان عدد المتقدمين أكبر من عدد الوحدات السكنية، فقررت وزارة الإسكان آنذاك، أن تمنح الحاجز الذي لم يسحب مقدم الحجز، تخصيص وحدة له في المرحلة الثانية.

وفي أكتوبر 2015، تم طرح المرحلة الثانية من المشروع وعددها 1224 وحدة سكنية، تم تخصيص 413 وحدة للخاسرين من المرحلة الأولى، الذين لم يسحبوا مقدم الحجز، وتبقي 811 وحدة سكنية من المرحلة الثانية وهي التي تم طرحها لباقي المواطنين بالقرعة العلنية.

وكان سعر المتر المربع بوحدات المشروع 3300 جنيها بزيادة مبلغ 200 جنيها عن الطرح الأول، وتمت معاملة الخاسرين من المرحلة الأولى، والذين تم تخصيص وحدات لهم ضمن المرحلة الثانية تمت معاملتهم بسعر المرحلة الأولى 3100 جنيها.

الجزار: تنفيذ 2520 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن تنفيذ 2520 وحدة سكنية كاملة التشطيب عبارة عن 105 عمارة بمشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق، بسب تنفيذ تجاوزت الـ 93 %.

وكان المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وجه بزراعة الأشجار كثيفة الظل داخل المربعات السكنية، بمحيط جهاز المدينة، لحماية رواد المدينة من حرارة الشمس، كما وجه بسرعة استكمال عناصر تنسيق المواقع بالمناطق السكنية «إنارة، زراعة» ولاند سكيب وخلافه من أعمال المرافق.