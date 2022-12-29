تطورات الحالة الصحية لأول مريضة زرعت رئة في مصر.. «مستمرة بالرعاية المركزة»

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، أستاذ زراعة الرئة بكلية الطب جامعة عين شمس، والمشارك في إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء، تفاصيل حالة المريضة سحر ربيع، التي جرت لها أول عملية زراعة، قائلا: «حالتها تتحسن بصورة كبيرة جدا، وبتأكل و بتشرب، وبالنسبة لجهاز التنفس الصناعي لسا شوية».

المريضة صحتها تسير بصورة طبيعية ومنتظمة

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس فريق زراعة الرئة بكلية الطب جامعة عين شمس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سحر ربيع بدأت التنفس من خلال الرئة الجديدة بمساعدة جهاز التنفس الاصطناعي، مضيفا أنها ستسمر في الرعاية المركزة لمدة 3 أسابيع إضافية، وأنه لايمكن الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي الفترة الحالية، لافتا إلى أنها بدأت تأكل وتشرب، وإطعامها الأكل.

وتابع، أن والدها ووالدتها وأشقائها زاروها داخل الرعاية، واطمأنوا عليها، والحالة الصحية للمريضة تسير بصورة جيدة، وتحسن مستمر من وقت إجراء العملية.