«القومي للإعاقة» لقناة القاهرة الإخبارية: احتفالية قادرون باختلاف تبرز احترام الدولة لهم

قال الدكتورة إيمان كُريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة، إنّ سعيدة بالمشاركة في النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أنّها احتفالية سنوية على مرأى ومسمع الجميع، حيث تبرز كيفية التعامل الصحيح واحترام الدولة المصرية لحقوق لذوي القدرات الخاصة.

وأضافت كُريم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الإنجازات بدأت مع إصدار الدستور عام 2014، حيث تضمن 9 بنود لحقوق الأشخاص ذوي الهمم، مثل الاعتراف بحقوقهم ومكانتهم بالمجتمع وضرورة أن تعمل الدولة المصرية بأجهزتها على الدمج والتمكين، ثم تبع إصدار الدستور مجموعة من القوانين واللوائح التنفيذية أهمها قانون 10 لسنة 2018.

وتابعت بأن القانون يكفل حقوق ذوي الهمم في جميع مجالات العمل والتعليم والرياضة وغيرها، من أجل تضمين ذوي الهمم في جميع البرامج والاستراتيجيات والأنشطة التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأشارت إلى أنّ اللائحة التنفيذية منحت الفرصة لبعض القرارات التي تبعت القانون، ومن ضمنها قرار التوظيف 5%، والإسكان، وتخفيضات النقل والمواصلات، والأجهزة التعويضية التي يتم رفع جميع الجمارك والضرائب عليها، ومنح الأشخاص ذوي الهمم من الحصول على السيارات دون جمارك.