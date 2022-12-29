الكرملين: موسكو قلقة من تصاعد التوترات حول ممر لاتشين

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن قلق موسكو إزاء تصاعد التوترات حول ممر لاتشين الذي يربط بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، ومدينة جوريس في أرمينيا، مؤكدا استمرار بلاده في المساهمة في حل الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، «إن الاتحاد الروسي يواصل ويعتزم تعزيز جهود الوساطة، لتطبيق جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث».

مناقشة الوضع في ممر لاتشين

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ناقشا الوضع في ممر لاتشين خلال القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة في 27 ديسمبر.

وأوضح المتحدث أنه «تمت مناقشة الوضع بشكل مفصل أول أمس الثلاثاء بين بوتين وباشينيان في سانت بطرسبرج، مؤكدا أن المحادثات ستستمر بشأن هذا الملف».

واختتم بيسكوف قوله: «إننا قلقون حقا من التوتر الذي حدث حول ممر لاتشين»، مُشددا على أن الجانب الروسي سيواصل عمله وجهوده في الاتصالات مع كلا من يريفان وباكو من أجل تسوية الأزمة.

حكم يلزم أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين

يُشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الجاري حكما يلزم أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.