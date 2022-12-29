خالد فودة: الحكومة وافقت على إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تخصيص 1030 شقة سكنية في 3 مدن بجنوب سيناء وفقًا لشروط وضوابط المحافظة ووزارة الإسكان، موضحًا أنها بُنيت في مدن أبورديس، أبوزنيمة، نويبع وجرى الإعلان عنها لأبناء المدن الثلاثة.

وأوضح «فودة»، أنه طالب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإنشاء 6000 وحدة سكنية في مدن المحافظة للقضاء نهائيًا على قوائم الانتظار.

إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية

وأكد المحافظ أنه جرى الحصول على موافقة بإنشاء 6 آلاف وحدة سكنية بمدن جنوب سيناء خلال عام 2023، مشيرًا إلى أنه جرى توزيع الوحدات الجديدة علي 4 مدن، هي: الطور ورأس سدر وشرم الشيخ ودهب.

وأشار المحافظ أن جنوب سيناء تعد من المحافظات الأقل في قوائم الانتظار بالنسبة للإسكان الاجتماعي، موضحًا: «أي مواطن دفع 20 ألف مقدم هياخد شقة».

خطط الإسكان في مدن جنوب سيناء

من جانبها، قالت المهندسة نجلاء عبدالحافظ مدير عام مديرية الإسكان والمرافق أن المحافظ وجه بضرورة توزيع الـ6000 وحدة على مدن المحافظة طبقًا لعدد السكان وقوائم الانتظار.

وتابعت أنه جرى تحديد 4 مدن على مستوى المحافظة لتنفيذ مشروع الإسكان الجديد وهي مدينة الطور 2400 وحدة سكنية، الرويسات بشرم الشيخ 2600 وحدة، رأس سدر 500 وحدة، مدينة دهب 500 وحدة.