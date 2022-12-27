محافظ جنوب سيناء: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطنين

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شن حملات مستمرة لخدمة المواطن وضبط الأسواق، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بضرورة الاهتمام بأصحاب الدخل المحدود وتوفير السلع والخدمات للمواطن والتصدي الغلاء.

محاربة الغلاء

وقال «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك أزمة عالمية في الأسعار، ولكن هناك بعض التجار يقومون برفع الأسعار دون مبرر، موضحا أن الدولة تسعى جاهدة لمحاربة الغلاء وضبط محتكري السلع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده محافظة جنوب سيناء اليوم، في استاد الطور، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وآلاف للمواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

إنجازات جنوب سيناء

وأكد المحافظ أن المشروعات التي تحققت على أرض جنوب سيناء خلال 10 أعوام تفوق ما تحقق على مدار 30 عاما، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق نهضة حقيقية في سيناء من خلال مشروعات شملت كل المجالات.

وأضاف إن هناك أزمة حقيقية في العالم، ولا بد ألا نستجيب للشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى زعزعة ثقة المواطن في الحكومة، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

وتابع أن الإنجازات تشمل التعليم والطرق والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى الإسكان وكل القطاعات الأخرى، موضحا أن هناك 6000 وحدة سكنية جديدة سيجري إنشائها الفترة القادمة.

خدمة المواطنين

وطالب محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن ونواب البرلمان، بالنزول للمواطنين ومعرفة مشكلتهم الحقيقية على أرض الواقع، مع المساعدة في توفير السلع التموينية المختلفة للمواطنين بأسعار أقل من المعروض في السوق، من خلال وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية.

وتابع أنه لا بد من استمرار إقامة معارض لخلق منافسة بين التجار حتى يستفيد المواطن من هذا التنافس.