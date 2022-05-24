شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، تشهد الكثير من عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون، عن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، للتقدم وحجز وحدة سكنية ضمن الطرح.

شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

وخلال هذه الأيام، تشهد مكاتب البريد المميكنة بمحافظة الوادي الجديد، حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، ويستمر الحجز حتى يوم الخميس 26 مايو 2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وفقا لبيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بالطرح.

مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

يبلغ مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، 15 ألف جنيه، إضافة إلى قيمة المصروفات الإدارية.

وتعد شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، أي بفائدة 3 %، ونظام سداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

حدود الدخل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد.

بينما يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل 6000 جنيه شهريًا للأسرة، لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

يشترط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة، ولا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان.