10 قرارات جديدة لمحافظ جنوب سيناء قبل نهاية 2022.. وحدات سكنية وفرص عمل

نجحت محافظة جنوب سيناء الشهر الماضي في استضافة قمة المناخ، بمشاركة 60 ألف شخص من 192 دولة عربية وأجنبية، ودفع هذا النجاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى اتخاذ إجراءات وقرارات جديدة في نهاية العام الجاري لاستكمال المشروعات التنموية.

وأوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، أنه اتخذ عدة قرارات من أجل الحفاظ على النجاح الكبير الذي شهد له العالم.

قرارات جديدة

ومع قرب حلول العام الميلادي الجديد، أصدر اللواء خالد فودة قرارات مهمة لصالح مواطني جنوب سيناء، أبرزها:

１- سرعة إنشاء 6000 وحدة سكنية جديدة في بعض المدن.

２- التعاقد على 30 اتوبيس كهربائي للعمل في شرم الشيخ.

３- افتتاح أول مجلس مدينة ذكي في مصر.

４- افتتاح مشروع مركز الرصد الأمني الأول في مصر والشرق الأوسط.

５- تخصيص يوم من كل أسبوع لعمل مركز تسوق للمواطنين في كل مدينة وتخفيض الأسعار.

６- استمرار الحملات لمراقبة كتابة الأسعار ومتابعة الأسواق والمحال التجارية.

７- تبني المواهب في كل مدن المحافظة.

８- تلبية طلبات ذوي الهمم وتبني المواهب منها.

９- التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بالمحافظة.

10- افتتاح مشروع التجلي الأعظم وتوفير 1000 فرصة عمل.