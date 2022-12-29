رئيس الوزراء العراقي: سنواصل التحقيق بالجريمة الإرهابية في قرية البوبالي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السواني، اليوم الخميس، مواصلة التحقيق بالجريمة الإرهابية في قرية البوبالي بديالي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، «استقبل السوداني، اليوم وفد من شيوخ عشائر ووجهاء قرية البوبالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، التي تعرضت إلى هجوم إرهابي راح ضحيته عدد من المدنيين بين شهيد وجريح».

وأشاد رئيس الوزراء العراقي بمواقف شيوخ العشائر ووجهاء قرية البوبالي، والتعامل مع الحادث الإرهابي بمسؤولية عالية وحكمة منعت إراقة الدماء وافشلت مخططات الفتنة، مؤكدا مواصلة التحقيق بالجريمة الإرهابية النكراء، منوها بأن التحقيق سيشتمل على الجوانب الفنية والمعلومات الاستخبارية.

ووعد السوداني باتخاذ تدابير أمنية وخدمية ومتابعة التحقيق، مطمئنا الأهالي بأن دماء الضحايا لن تمر دون عقاب ينال من المجرمين ويقدمهم أمام العدالة.