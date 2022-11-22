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«السوداني»: الاعتداء على الأراضي العراقية مرفوض وغير مقبول

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أ ش أ
10:36 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
محمد شياع السوادي، رئيس وزراء العراق

محمد شياع السوادي، رئيس وزراء العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الاعتداء على الأراضي العراقية مرفوض وغير مقبول.

زيارة مثمرة للأردن

وأضاف «السوداني»، في تصريحات أودرتها قناة «السومرية نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيارته المثمرة للأردن جاءت للتأكيد على عمق العلاقة بين البلدين والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت أن العلاقات الخارجية يجب أن تنعكس بشكل ملموس على الواقع الداخلي.

تأكيد الدور الريادي للعراق

وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي، أنه تم التأكيد خلال الزيارة على استمرار الدور الريادي لبلاده للتوحيد في وجهات النظر بين أطراف المنطقة.

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