أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الجمعة

يبحث الكثيرون عن أسعار الفاكهة التي تتغير بين سوق وآخر حسب التعبئة وتكلفة النقل وغيرها من الأسباب.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وسجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة ما يلي:

تراوح سعر كيلو البرتقال اليوم بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من التفاح اليوم بين 18 و20 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من القشطة البلدي بين 10 و18 جنيهًا.

تراوح سعر الكنتالوب اليوم بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الجوافة بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من العنب الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

تراوح سعر الجوافة بين 8 و15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا.

تراوح سعر البلح بين 8 و25 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من الموز اليوم بين 12.30 و15 جنيهًا.

سجل سعر البرتقال البلدي بين 6.5 و10 جنيهات.

تراوح سعر الرمان بين 8 و15 جنيهًا.

تراوح سعر اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الفراولة بين 15 و20 جنيهًا.