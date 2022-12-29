«قصور الثقافة» تنظم فعاليات المسرح المتنقل في قرية الخطارة بأسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، فعاليات المسرح المتنقل بقرية الخطارة التى استمرت لمدة 3 أيام.

تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان «الزواج المبكر وأثره على المجتمع» عن الآثار السلبية للزواج المبكر، بجانب عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محسن حسانين، حيث قدمت الفرقة أغانى متنوعة منها «مدد يا نبي، بتسأل ليه عليا، الأرض بتتكلم عربى، متى أشوفك، يااللى تعبنا سنين فى هواه، القريب منك بعيد، متى أشوفك».

وتضمن اليوم الثاني محاضرة بعنوان «حماية البيئة فى ظل التغيرات المناخية»، وناقشت دراسات المناخ في مصر خلال السنوات الماضية، إضافة إلى عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية قدمت خلالها مجموعة من التابلوهات النوبية وهي «الغزل النوبي، أسمر شيرتو، ليلة الحناء، مشاء الله صلاتو، توشكى الأمل، مسكا جرو، رقصات سودانية، إلينا إلينا ووه بدا، أفراح النوبة، زفة العريس، الأراجيد».

تضمن اليوم الثالث محاضرة بعنوان «التربية الإيجابية للطفل داخل الأسرة» عن أهمية الأسرة في بناء وتكوين شخصية إيجابية للطفل منذ الصغر، بجانب عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى قدمت خلاله مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية منها «قمرن، المسك فاح، بشراك آمنة، يا روضة الهادي»، بالاضافة إلى غقرة أكتشاف مواهب من أطفال القرية في الشعر والغناء، ومعرض كتب لإصدارات الهيئة.

كما نظمت ورشتي رسم على الخشب، وشجرة الكريسماس للمدربة فاطمة علواني، ورسم على الوجه وأشغال مكرمية.