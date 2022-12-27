«قصور الثقافة» تشارك بعرض «101 عزل» في قرية «بخاتي» بالمنوفية

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في العديد من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، وإشراف قصر ثقافة الطفل، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث شهدت قرية بخاتي التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، فعاليات اليوم الثالث من العرض المسرحي «101 عزل»، الذي تقدمه فرقة البيت الفني للمسرح، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال خلال الفترة من 24 وحتى 30 ديسمبر 2022.

إقبال كبير على عرض 101 عزل في قرى أشمون

وشهد العرض إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث تابع أهالي القرية أحداث المسرحية التي تدور في قالب من الدراما، تخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار وباء كورونا المستجد، وكيف استطاع أبطال الجيش الأبيض النجاة بالوطن والمواطنين من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

العرض تأليف علي عبدالقوي الغلبان، وإخراج محمد درويش، وبطولة باقة من نجوم فرقة البيت الفني للمسرح، بينهم: عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبدالخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبدالتواب، وأشعار طارق علي، وصمم الاستعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أب بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل، إخراج محمد الشرقاوي.