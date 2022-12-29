حالة الطقس غدا في المحافظات.. غائم جزئيا وسط انخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس غدًا في المحافظات، تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية لا سيما القريبة من المسطحات المائية، مع طقس غائم جزئيًا، على أن يكون باردًا في الصباح الباكر، بارد ليلًا وسط توقعات بسقوط أمطار على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضح البيان تعرض محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، إلى سقوط أمطار تصل إلى 30%، وسط طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارًا بارد ليلًا.

وعن حالة الطقس غدا الجمعة في محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، سيكون باردًا في الصباح لطيف نهارًا مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية، وسقوط أمطار بنسبة 40% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتشهد محافظتا «بورسعيد، ووسط سيناء»، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

وجاء طقس جنوب الصعيد «قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد» وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مائلًا للبرودة ليلًا ونهارًا، غائم جزئيًا.

فيما تشهد محافظات شمال الصعيد «الفيوم، بني سويف، المنيا»، تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية على مدار اليوم.

وتشهد درجات الحرارة غدا الجمعة، انخفاضًا، حيث تصل درجة الحرارة في شمال الصعيد أقل من 10 للصغرى، وفي محافظات أسيوط 6 درجات، وسوهاج 8 درجات.