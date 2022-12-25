حالة الطقس غدا في المحافظات.. رياح وأمطار رعدية والحرارة تصل إلى 8 درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط لحركة الرياح مع سقوط أمطار، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظات لا سيما السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أوضح بيان الأرصاد تكون الغيوم الجزئية وفرص سقوط أمطار مع طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا مائل إلى البرودة في أول الليل بارد في آخره، وذلك في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الاثنين في محافظات شمال الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة يكون مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر، لطيفا نهارا، مائلا إلى البرودة في أول الليل، باردا في آخره مع تكون الغيوم وسقوط أمطار، ونشاط للرياح.

طقس غد الاثنين في المحافظات

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية غدا، طقسا مائلا إلى البرودة ليلا لطيف نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الغيوم ونشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار تصل تكون رعدية وتصل إلى حد السيول في شمال سيناء.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

فيما تشهد محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد طقسا لطيفا في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا، مائلا إلى البرودة ليلا مع نشاط للرياح وتكون الغيوم.

درجات الحرارة في المحافظات

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 20 درجة، الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة، الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة، الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة، جنوب الصعيد الصغرى 10 درجات.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة إلي مضطربة ويتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وسجلت عدد من محافظات الصعيد درجات حرارة منخفضة في الصغري حيث بلغت الصغرى في الوادي الجديد 8 درجات مئوية فيما سجلت 9 درجات في محافظات «قنا، المنيا، أسيوط».