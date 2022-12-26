حقيقة تعطيل الدراسة غدا بعد إعلان حالة الطقس في المحافظات.. يوم عادي

يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن حقيقة تعطيل الدراسة غدا بعد إعلان حالة الطقس في المحافظات طبقا لبيان هيئة الأرصاد، والذي كشف أنه يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق، مع عدة ظواهر جوية والتي من أهمها تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا بعد إعلان حالة الطقس

وعن حقيقة تعطيل الدراسة غدا بعد إعلان حالة الطقس، لم تعلن أي محافظة عن تعطيل الدراسة غدا، فيما أعلنت محافظة البحيرة، قبل قليل، استئناف الدراسة غدا بعد تعطيلها اليوم في 4 مراكز «إدكو، رشيد، المحمودية، كفر الدوار»، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية ولرفع تراكمات مياه الأمطار.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وكشفت الأرصاد حالة الطقس غدا في المحافظات، موضحة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح والحمام والعلمين.

وشهد اليوم عدد من المحافظات سقوط أمطار خفيفة بينها البحيرة وكفرالشيخ، مع نشاط لحركة الرياح في الاسكندرية ومطروح.