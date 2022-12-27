بعد تأثر مصر بالمرتفع السيبيري.. حالة الطقس غدا في جميع المحافظات

بالتزامن مع تأثر المحافظات بمرتفع السيبيري خلال الفترة الحالية، توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، إذ تتعرض السواحل إلى سقوط أمطار متوسطة على مدار اليوم.

وعن تأثر حالة الطقس غدا بالمرتفع السيبيري يشير بيان الأرصاد إلي تعرض محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية ومدن القناة إلى طقس بارد في الصباح الباكر، بارد ليلا مع تكون الشبورة والغيوم الجزئية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتتعرض غدا محافظة مطروح، ومناطق السلوم، الحمام، العملين، إلى سقوط أمطار تصل إلى 30%، مع تكون الشبورة والغيوم الجزئية في الصباح الباكر.

أما طقس غدا الأربعاء في محافظة بورسعيد، ووسط سيناء، طقس بارد نهارا مائل البردة ليلاً مع الشبورة المائية، وغيوم جزيئة على مدار اليوم.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في جنوب سيناء والبحر الأحمر يكون مائل إلى البرودة غائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح.

وجاء طقس محافظات الصعيد في الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد، بني سويف، الفيوم، مائل إلى البرودة ليلا بارد ليلا مشمس أحيانا.

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الأربعاء جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 20، الصغرى، 13 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة، الصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 23 درجة، الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 21 درجة، الصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة، الصغرى 10درجات.