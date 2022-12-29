«البحوث الفلكية»: هزة أرضية جنوب غرب الطور  بقوة 4.41 على مقياس ريختر

قال الدكتور مجدي القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الخميس، هزة أرضية على بعد 31 كيلومتر جنوب غرب الطور.

وأوضح القاضي في بيان، أن بينانها كالآتي، حيث حدثت الساعة: 04:54:58 مساءً حسب التوقيت المحلي، بقوة: 4.41 درجة علي مقياس ريختر، وخط العرض: 28.02 شمالا، وخط الطول: 33.42 شرقا، وعمق: 15.04 كم.

وأكد أنه ورد للمعهد، ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.