طريقة حجز شقق جنة 2022 «online».. تطرح داخل 6 مدن جديدة

شقق جنة 2022 أحد مشروعات الإسكان المتوسط، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والخاصة بالمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك داخل المدن الجديدة بمساحات وأسعار مختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل حجز شقق جنة 2022، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل حجز شقق جنة 2022

أشار المهندس حاتم حسن، إلى أن الطرح يتضمن، وحدة سكنية بمشروع جنة، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ،

- يبلغ عدد الشقق 10872 وحدة سكنية.

- تتراوح مساحة شقق جنة 2022 بين 100 م2 و161 م2.

- تطرح شقق سكن مصر 2022 داخل 6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة).

- التخصيص بنظام أسبقية الحجز «online».

- حجز شقق جنة 2022 من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

- سيتم قريبا إعلان موعد إتاحة شروط حجز شقق جنة 2022، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

خطوات حجز شقق جنة 2022

- تبدأ خطوات حجز شقق جنة 2022، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان، من خلال هذا الرابط.

2- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3- القيام بتسجيل البيانات الأساسية والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور الخاصة بك»، والضغط على اختيار «تسجيل».

4- ستصل إليك رسالة لتأكيد كلمة المرور واختيار «تفعيل».

5- اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

6- اختيار التقديم على وحدة سكنية ضمن مشروع «جنة».