تفاصيل الوحدات التجارية المطروحة بـ3 مدن جديدة.. محلات وصيدليات
كتب:
منة عبده
09:08 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية، بمساحات مختلفة، للمواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل، داخل 3 مدن جديدة، وهى: «أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة»، بمساحات وأسعار مختلفة، لمحدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل الوحدات التجارية المطروحة بـ 3 مدن جديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وأجهزة المدن الجديدة.
تفاصيل الوحدات التجارية المطروحة بـ 3 مدن جديدة
1- مدينة سوهاج الجديدة:
- طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من «19م2»: «40م2» بسوق الـ8 محال بمركز خدمات الحي الثاني.
- طرح 10 وحدات إدارية ومهنية «33م2 و«67م2» بالمناطق المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة.
- إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بجهاز المدينة.
- البيع بالمزاد العلني يوم الإثنين 9/1/2023.
مدينة أسيوط الجديدة
- طرح 14 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من «18م2» إلى«101م2».
- طرح 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من «33م2 : 35م2»، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بمدينة أسيوط الجديدة.
- طرح مخبز بمساحة مبنية «120م2»، مقامة على مساحة أرض «947م2»، بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية عمارات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
- إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بجهاز المدينة.
- البيع بجلستين للمزاد العلني يومي الإثنين 16/1/2023، والثلاثاء 17/1/2023.
مدينة أخميم الجديدة
- طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح من «33م2 : 100م2» بالسوق التجارية بمنطقة الخدمات.
- إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بجهاز المدينة.
- البيع بالمزاد العلني الثلاثاء 10/1/2023.