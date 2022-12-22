أسامة ربيع لقناة الحياة: لا يستطيع أحد المساس بحبة رمل أو نقطة مياه من قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، هدفه شرح تفاصيل صندوق قناة السويس بشفافية أمام العالم، موضحا أنه يهدف للاستثمارات الدائمة والاقتصادية لقناة السويس، ومجابهة أي ظروف طارئة.

قناة السويس ملك الشعب المصري

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن قناة السويس مصرية ملك للشعب المصري، وهذا منصوص في الدستور.

وتابع: «لا نستطيع ولا نقدر ولا نمس سيادة قناة السويس بأي مشروع يؤثر عليها، ولا يستطيع أحد المساس بحبة رمل من قناة السويس أو نقطة مياه منها، وربع سكان الشعب المصري اشتركوا في حفر القناة، ودخلنا في حروب كثيرة للحفاظ على السيادة المصرية للقناة».

لا يوجد بيع لأصول قناة السويس

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنه لا يوجد أي تصرف لقناة السويس أو في أصولها، والحديث عن بيع لأصول القناة غير صحيح.