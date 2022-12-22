أسامة ربيع لقناة الحياة: قناة السويس لن تمس أو تباع أو تؤجر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قانون صندوق قناة السويس، يتضمن بند أنه من حق الصندوق تأجير أو بيع أو شراء أو يشارك في أصوله، والبعض فسر هذا البند بشكل خاطئ، مؤكدا أن المقصود ليست أصول الهيئة ولكن أصول الصندوق.

وأضاف «ربيع»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه لن يتم الاقتراب من أصول هيئة قناة السويس.

وأكد أنه حرص على توضيح كل ذلك في مؤتمر صحفي عالمي، نظرا لأن العالم أجمع مهتم بقناة السويس، وهي البديل الأول للتجارة، لافتا أنه شدد في المؤتمر الصحفي بأن قناة السويس لن تُمس أو تباع أو تؤجر.

ولفت إلى أنه لم يحجب أي سؤال في المؤتمر الصحفي، والخطوة المقبلة تتمثل في إقرار مجلس النواب لقانون صندوق قناة السويس، وتشكيل مجلس إدارة له، والذي سيتضمن خبراء من خارج القناة ومراقبة مالية من الجهاز المركزي للحاسبات.

وأوضح أن هؤلاء الخبراء سيكونوا اقتصاديين واستثماريين وقانونيين، وسيشرف على الصندوق رئاسة الوزراء ومراقب ماليا.