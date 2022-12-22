أسامة ربيع لقناة الحياة: ميزانية هيئة قناة السويس مستقلة عن الدولة

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن هيئة قناة السويس كهيئة مستقلة لها ميزانية في السنة المالية، وتراجع مع وزارة المالية ثم الجهاز المركزي للمحاسبات، يليه مجلس النواب ويصدق عليها بعد ذلك.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الميزانية تحتوي على جزء تحصل عليه الدولة متمثلة في الفائض والإتاوات والضرائب، وهذا المبلغ الأكبر من دخل قناة السويس، ويتحدد بها الميزانية الاستثمارية للقناة، والمشروعات المنفذة وميزانية التشغيل والأجور والوقود والمرتبات.

وأشار إلى أن الجزء المخصص في السنة المالية لن يجرى الاقتراب منه، والجزء المتبقي يجرى التصرف فيه في حدود الميزانية مثل المشروعات المتمثلة في توسعات القطاع الجنوبي للقناة.

وأوضح أن ميزانية الهيئة لا تمس ميزانية الدولة، ما يؤكد أن الهيئة لا يمكن أن تأخذ أصلا من أصول القناة لتضعه بالصندوق، ولا يمكن أخذ مبلغ من المحدد أو من المقرر للدولة في الموازنة العامة ويجرى وضعها في الصندوق، فهذا الأمر لا يوجد به نقاش.