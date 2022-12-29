روبي تُشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة «عسل ياناس»

أعلنت الفنانة روبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«انستجرام»، عن موعد عرض أغنيتها الجديدة «عسل ياناس».

ونشرت الفنانة روبي البوستر الدعائي للأغنية وعلقت عليه قائلَا: «أغنية عسل ياناس بكرة الساعة 8 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

فيلم شلبي

وتشارك الفنانة روبي في فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وعدد كبير من نجوم الفن، من بينهم بيومي فؤاد، ونانسي صلاح، ومحمد رضوان، ويُعد الفيلم التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي.

تدور أحداث فيلم شلبي في إطار كوميدي حول شاب يعمل لدى ملاهي، ويسعى لتصميم دمية يطلق عليها اسم «شلبي»، ويساعده في تحقيق حلمه عددا من أصدقائه وفي هذه الرحلة تخلل الأحداث مواقف كوميدية.