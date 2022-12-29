بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب قبل قليل 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، ونُقلوا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الحجناية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وجارٍ عمل الفحوصات الطبية بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: «مصطفى إبراهيم سعيد»، 26 سنة، مصاب نزيف بالمخ، رحمة إيهاب إبراهيم، 25 سنة، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، محمود مدحت زيادة، 25 سنة مقيم بالغربية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، عبد الحميد مدحت زيادة، 32 سنة، مقيم بالغربية، مصاب بإصابات متفرقة بالجسد، ماجد محمد عطية، 38 سنة، مقيم بإيتاى البارود، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، إبراهيم أشرف فايد، 46 سنة، مقيم طنطا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، سماح إسماعيل السيد، 28 سنة، مقيم بالمحلة الكبرى، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.