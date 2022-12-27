أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 1580 جنيها

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، إذ وصل سعر الجرام عيار21 إلى 1580 جنيها للشراء، ويؤدي الذهب دورا في الاقتصادات المحلية إلى جانب استخدامه في الزينة، كما يُعد استثمارا آمنا سواء للأفراد أو الأسر أو المستثمرين حول العالم، إذ يمكن استخدامه في الزينة من ناحية والادخار من ناحية أخرى تحسبا لظروف الدول العصيبة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم سواء بمحلات الصاغة أو بأسواق المال:

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء وسعر جرام 21

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق، أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن سعر الجرام عيار 21 سجل 1550 جنيها للبيع و1580 جنيها للشراء، وبلغ سعر عيار 24 نحو 1771 جنيها للبيع، و1806جنيهات للشراء، ووصل عيار 22 إلى 1624 جنيها للبيع، و1655 جنيها للشراء، وسجل عيار 18 سعر 1329 جنيها للبيع، و1354 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1033 جنيها للبيع، و1053 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 886 جنيها للبيع، و903 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأوضح «نجيب»، أن سعر الجنيه الذهب سجل 12400 جنيها للبيع، و12640 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 55.091 جنيها للبيع، و56.158 جنيها للشراء، وبلغ سعر الكيلو الذهب 1.771.429 جنيها للبيع، و1.805.714 جنيها للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وسجل متوسط سعر الذهب بأسواق المال العالمية، ما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 58.14 دولار أمريكي بما يعادل 1438 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 53.30 دولار أمريكي، أي نحو 1318 جنيها.

- عيار21 وصل إلى 50.88 دولار أمريكي، أي نحو 1258 جنيها مصريا.

- عيار 18 وصل إلى 43.61 دولار أمريكي، بما يعادل 1078 جنيها.

- عيار 14 وصل لسعر 33.92 دولار أمريكي، أي نحو 838.69 جنيه.

- عيار 12 وصل لسعر 29.07 دولار أمريكي، بما يعادل 718.87 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 21.80 دولار أمريكي، بما يعادل 539.15 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,808 دولار أمريكي، أي نحو 44.714 جنيه.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ 407.02 دولار أمريكي، أي نحو 10.064 جنيه.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ 58,145 دولار أمريكي، أي نحو مليون و437 ألفا و738 جنيها.