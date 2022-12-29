مصرع سيدتين وإصابة آخر في اصطدام سيارة بعمود إنارة بإسنا جنوب الأقصر

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب آخر، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة بين كوبري الفارسية والنجوع بحري بمركز إسنا جنوب الأقصر، وجرى نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية.

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا باصطدام سيارة بعمود إنارة بين كوبري الفارسية والنجوع بحري، أسفر عن مصرع سيدتين هما فاطمة كمال، وعبير عبدالله، وإصابة إسلام محمد بكسور في العمود الفقري، وجميعهم مقيمين بقرية أصفون المطاعنة بإسنا جنوب الأقصر.

وكانت مدينة إسنا، شهدت وفاة سيدة تدعى نادية نصر 45 عاما مقيمة بنجع الشيخ فضيل، بعد سقوطها من الطابق الثالث عبر سلالم المنزل، وجرى نقلها لمستشفى طيبة التخصصي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري تصريح الدفن من النيابة العامة.