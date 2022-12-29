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قناة الحياة تعرض تقريرا عن استمرار أعمال البنية التحتية في الأقصر

كتب:

محمد عزالدين
04:32 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا عن استمرار أعمال البنية التحتية وتنفيذ الطرق بمنطقة الـ480 فدان في مدينة الأقصر، ضمن مشروعات التنمية العمرانية.

وكان فريق من مؤسسة حياة كريمة تابع آخر المشروعات التي يجرى العمل عليها في مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة في بيان لها، أن أهم المشروعات التي تعمل عليها بقرية أرمنت على رأسها مشروع مجمع الخدمات الحكومية والزراعية، وإنشاء مدرسة سواحل أرمنت للتعليم، والتي جرى الانتهاء منها بالكامل، بالإضافة إلى مشروع تطوير وحدة تضامن اجتماعي الريانية، تطوير مركز الشباب بها، فضلا عن تنمية الأسرة والطفل، ومشروعات الصرف الصحي.

وأشارت المؤسسة إلى المشروعات القائمة في قرية الرزيقات، إذ تفقد فريق المؤسسسة عمليات إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، نقطة الإسعاف، وحدة التضامن ومشروعات الصرف الصحي والتي جرى الانتهاء منها جميعا.

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بقلم محمد عزالدين