تحليق 60 رحلة بالون طائر على متنها آلاف السياح في الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الخميس، تحليق 60 رحلة على متنها 1750 سائح من مختلف الجنسيات وسط تحسن الأحوال الجوية وفق ما صرح أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

رواج سياحي كبير تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة

وأشار الطيب، إلى أن رحلات البالون تشهد رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة، وتأتي الجنسيات الألمانية والفرنسية والهندية والعربية بالإضافة إلى المصريين، على رأس أكثر الجنسيات التي تحرص على ركوب البالون الطائر.

موافقة برج المراقبة بالمطار

وأوضح، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر، أن البالون يحلق يوميا من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، بعد موافقة برج المراقبة بالمطار على الطيران حسب تحسن الظروف الجوية ويحلق البالون وفق اتجاهات الرياح، حيث تقلع أول رحلة في الخامسة فجرا، وتهبط آخر رحلة بالون في السابعة صباحا قبل ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح.

المركز الثالث عالميا

ويحتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميا، كما تتفرد الاقصر بهذا النمط السياحي على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية فضلا عن عدم احتوائها على بحار او مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.