وزير الداخلية يوجه بنشر دوريات أمنية بكل الطرق لاحتواء المواقف الطارئة

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير وعدد من القيادات الأمنية، بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث إستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية، تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

وفى بداية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمني، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات، مشيرا إلى حالة الاستقرار الأمني على كل الأصعدة، رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية.

وتابع مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن إستعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وإنتشار القوات.

ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة ، مشدداً على إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

تأمين المنشآت بالجاهزية التامة

وشدد على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والاهتمام بالمظهر الانضباطي، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكل الطرق والمحاور، بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.

وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية أهمية التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية، لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين، خلال تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.