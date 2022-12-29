طريقة تقديم التماس على نتيجة كلية الشرطة.. اعرف المطلوب

يرغب العديد من الطلاب غير المقبولين بكلية الشرطة في معرفة طريقة تقديم التماس على النتيجة، التي تتيحها أكاديمية الشرطة لكافة الطلاب الذين لم يتم قبولهم بها، وذلك عقب إعلان المقبولين أمس الأربعاء، لذا تستعرض «الوطن» طريقة تقديم التماس على نتيجة كلية الشرطة.

وكان اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة، قد أعلن صباح أمس الأربعاء عن اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لنتيجة القبول الخاصة بالدفعة الجديدة بكلية الشرطة من العام الدراسي 2023/2022.

طريقة تقديم التماس على نتيجة كلية الشرطة

وعلى من يرغب من الطلاب غير المقبولين بكلية الشرطة لتقديم التماس على النتيجة أن يلتزم بالطريقة الوحيدة المتاحة من خلال الخطوات التالية:

1 - يجب أولا انتظار إعلان النتيجة واعتمادها رسمياً وهو ما تم بالفعل أمس الأربعاء.

2 - التوجه إلى مقر وزارة الداخلية في منطقة القاهرة الجديدة.

3 - تقديم التماس على نتيجة كلية الشرطة للطالب غير المقبول.

4 - الانتظار حتى يتم فحص كافة الالتماسات ثم إعلان نتائجها.

وفي السياق ذاته، كان اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، قد أعلن صباح أمس الأربعاء في المؤتمر الصحفي، أن إجمالي أعداد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وصل إلى 50 ألفا و752 طالباً.

التكنولوجيا الحديثة في نتيجة كلية الشرطة

كما أشار «أبو المكارم» خلال المؤتمر الصحفي أنه تم الاستعانة من خلال التكنولوجيا الحديثة إللى جانب تطبيقات الحاسب الآلي فيما يتعلق باجراء الاختبارات للطلاب مع رصد نتائجها، من أجل ترتيب الطلاب حسب الأعلى في مجموع درجات الاختبارات، حيث تم قبول العدد المستهدف بصورة آلية، وذلك دون أي تدخل للعنصر البشري.