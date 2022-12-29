آخر ما قالته طبيبة حدائق الأهرام لزملائها في العمل قبل وفاتها

تصدرت واقعة وفاة نورا سعيد طبيبة حدائق الأهرام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول خلال الساعات الماضية وفاتها نتيجة مطاردة مجموعة من الكلاب الضالة لها أثناء سيرها عائدة من العمل بإحدى العيادات الطبية بالجيزة، في واقعة أثارت تعاطفًا كبيرًا.

آخر الدقائق التي قضتها طبيبة حدائق الأهرام بالعيادة، لم تترك فردًا يعمل معها بالعيادة إلا وسلمت عليه، ودعتهم جميعًا واطمئنت عليهم، وفقًا لما أكدته أسماء الدبيكي، مدير العيادات التي تعمل بها الطبيبة، لـ«الوطن»: «سلمت علينا كلنا ووصتنا كمان على بعض، هي مكنتش بتحب حد يكون زعلان، ودي حاجة في عادتها دايمًا، كانت طيبة وقلبها أبيض».

بعد ضحك ومزاج مع زملائها.. خرجت ولم تعد لهم

خرجت «نورا» من العيادة في سعادة كبيرة، بعد موجة من الضحك والمزاح رفقة زملائها، وبحسب مدير العيادات، اشترت هدية لزوجها لإسعاده، ولكن لم تصل الهدية إلى الزوج، وحضرت زوجته جثة هامدة بدلًا منها: «نورا كانت شخصية كويسة جدًا ونازلة مبسوطة ومهزرين وبنضحك كلنا وكانت روحها في المكان حلوة جدًا وكانت مبسوطة بالشغل معانا، ربنا يرحمها».

وفاة طبيبة حدائق الأهرام

وكانت الكاميرات رصدت خط سير طبيبة حدائق الأهرام حيث ظهرت وهي تسير بخطوات مُسرعة في الطريق العام، عقب عودتها من العمل، وكان خلفها أحد الكلاب الضالة، لكن لم يطاردها، وسقطت على الأرض بشكل مفاجئ وتبين بعد ذلك وفاتها.

شاهد عيان على الواقعة، إيمان علام، روت عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل وفاتها الطبيبة نورا قائلة: «ديه جارتنا وماتت من الخوف من الكلب أول امبارح في أقل من 10 ثواني، خلال الساعة 10 و6 دقائق مساء، أمام الفيلا المقابلة لنا، والكاميرا عندي في الفيلا رصدت ذلك، عندما قمنا بتفريغها بعد معرفتنا بالوفاة».