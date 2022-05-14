حملات لملاحقة الكلاب الضالة بعد شكاوى المواطنين بباب الشعرية

تلقى حي باب الشعرية بمحافظة القاهرة عدداً من الشكاوى من المواطنين بانتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة في شوارع وميادين الحي، مما يعرض سلامة الأطفال والكبار للخطر، خلال المرور بتلك الشوارع، خاصةً في الفترة المسائية، وتسببب ذلك في تعرض عدد من الأطفال لإصابات، وفق ما جاء في تلك الشكاوى، نتيجة عقر الكلاب الضالة.

وعلى الفور، أصدر العميد وليد بعيزق، رئيس حي باب الشعرية، تعليمات مشددة بتسيير حملة مكبرة، بالتعاون مع الطب البيطري، للتصدي لتلك الظاهرة، وإزالة أسباب الشكوى، عن طريق تقديم الطعوم للكلاب الضالة، للحد من هذه الظاهرة، مؤكداً أنه يجري المتابعة المستمرة في هذا الشأن، لحماية المواطنين وإزالة أي ضرر يقع عليهم.

شكاوى موثقة بالمستندات للمركز التكنولوجي

من ناحية أخرى، طالب حي باب الشعرية في محافظة القاهرة، المواطنين وكل أصحاب الشكاوى والطلبات، بضرورة تقديمها إلى المركز التكنولوجي بالحي، مع احضار كل المستندات والصور الدالة على الشكوى، حيث أن بعض الشكاوى تتطلب إرفاق الأوراق والمستندات بها، حتى يتسنى البت في الشكوى وتقديم حلول بشأنها.

حملة لإزالة الإشغالات بشارع الجيش

كما تلقى حي باب الشعرية، برئاسة العميد وليد بعيزق، شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من وجود إشغالات أمام عقار يقطنه بشارع الجيش، وعلى الفور وجه رئيس الحي إدارة الإشغالات لإزالة المخالفات، والتشديد على عدم عودتها مرة أخرى، كما قامت أجهزة الحي بحملة إشغالات مكبرة، لرفع جميع الإشغالات بخط سير الحملة في «شارع باب البحر، وسوق الخراطين، وميدان باب الشعرية»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين، لعدم إعاقة المارة، وتسيير حركة الشارع.

كما قام الحي بالتعامل مع شجرة مائلة أمام العقار رقم 18 بحارة الصهاريج، المتفرعة من درب الاقماعية، وعلى الفور، تم عمل لجنة لتقدير مدى خطورتها على المارة، وتم إزالة الشجرة وتقطيعها، لحماية للمواطنين من أي مخاطر تنجم عنها.