وفاة طبيبة باطنة متأثرة بإصابتها في حادث سير بالغربية.. «غيبوبة 5 أشهر»

لفظت طبيبة باطنة في مستشفى قطور المركزي بالغربية، أنفاسها الأخيرة اليوم، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 5 أشهر، إثر تعرضها لحادث سير بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق «طنطا - كفر الشيخ الدولي».

ونعى مستشفى قطور المركزي، الطبيبة الراحلة علياء أبو فدان، المتوفاة في قرية شبرا بلولة بمركز قطور، والتي كانت تعمل في تخصص الباطنة، موضحا أنها كانت تتمتع بالسمعة الطيبة والحب من جميع أهالي القرية وزملائها في المستشفى، ووفاتها كانت بمثابة صدمة للجميع.

تشييع جثمان الطبيبة

من المقرر أن تشيع جثمان الطبيبة الراحلة من مسقط رأسها في قرية شبرا بلولة بمركز قطور، عقب انتهاء إجراءات وتصريح الدفن، وخيم الحزن على أهالي القرية عقب علمهم بوفاة ابنتهم، مؤكدين أنها كانت تتمتع بحسن الأخلاق والسيرة الطيبة، لها أعمال خيرية بين أهالي القرية.

حادث سير بطنطا

كان طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، شهد في مايو الماضي، حادث سير بين سيارة ملاكي تقودها طبيبة في مستشفى قطور المركزي ودراجة نارية، أسفر عن إصابة الطبيبة بنزيف بالمخ وكسر في الجمجمة، ودخولها في غيبوبة، وتم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.