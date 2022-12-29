إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

شهد مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة قبل قليل، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخر نقل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى أبو حمص العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر المحضر.

تصادم سيارتين في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، أمام قرية بولاد بمركز أبو حمص، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح وجار عمل الفحوصات الطبية.

أسماء المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: «كامل إبراهيم كامل، 50 سنة»، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، إبراهيم مسعد صالح، 40 سنة، مقيم دسوق، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني، السيد الشناوي مرزوق، 30 سنة مقيم دسوق، مصاب بجروح وسحاجات وكدمات.

وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاجات والاسعافات اللازمة، وجار المتابعة مع المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.